De moeder van Hugo Borst door de jaren heen

Acht jaar geleden stelde ik mijn moeder voor aan de fotografe met wie ik al jaren bevriend ben. We spraken af dat Margi ma af en toe bezocht en dan wat foto’s maakte. Margi volgt meer mensen met haar camera. Meneer Alzheimer zat toen nog niet te knagen aan ma’s brein, al had hij zich in zijn nietigste gedaante wel ergens verstopt en wachtte hij geduldig tot hij groot en sterk genoeg was om gaten te slaan. Op 13 augustus 2009 borstelt ma aan de Robert Kochplaats 255 in Rotterdam haar King Charles Cavelier. Jody ondergaat het ritueeltje. Waarom ma en ik op de foto in de lach zijn geschoten, ik heb werkelijk geen idee. Ze kon toen alles nog. Koffiezetten, boeken lezen, haar huis schoonhouden, de hond uitlaten.

Gevaar voor zichzelf

Ze kookte toen ook elke dag voor haar zus Leny, die twee verdiepingen lager woonde. Mijn tante was dement en stond op het punt uit huis geplaatst te worden. Dat moest met een rechterlijk bevel, een pijnlijk moment. Ma’s zus Leny was een gevaar voor zichzelf en haar omgeving. Ze kwam in het Verpleeghuis terecht waar ze, na daar voortreffelijk te zijn verzorgd, in 2013 overleed. Nog even terug naar 2009. Ma liet ons wel de boodschappen doen. Dat kon ze best zelf, maar ja, Henk, meer dan zestig jaar in haar leven, had haar verwend. Mijn vader deed het zonder tegenzin. Na zijn dood deden wij het dus. Toen begon, voorzichtigjes, het mantelzorgen. Het is juni 2017. Samen met Margi Geerlinks bekijk ik haar foto’s van ma door de jaren heen. Het is een enerverende reis door de tijd die we aan Margi’s werktafel maken. Door de chronologie wordt het verval zichtbaar. We kiezen vier foto’s uit voor deze pagina’s.

Ma vond het leven niet meer leuk

Op de tweede foto zitten mijn broer Laurens en ik naast ma. Het is voorjaar 2013. Ma lacht - nou, dat is in die periode geen vanzelfsprekendheid. Ze is niet vrolijk. Het leven zonder man sucks. De discussie over voltooid leven die tegenwoordig veel wordt gevoerd… Ik neem me nu soms kwalijk dat ik toen niet heb doorgevraagd. Ma zei zo vaak dat ze het leven niet meer leuk vond. Ja, we hadden het over de dood. Dan zei ze dat ze het niet erg zou vinden als ze de volgende dag niet wakker zou worden. Waarom vroeg ik niet: ‘Zou je je leven zelf willen beëindigen, ma?’ Als ze ja had gezegd, was ze meneer Alzheimer te slim af geweest. Wat toen had kunnen verlichten: antidepressiva. Daar had ik het wel over. Haar huisarts opperde het ook. Ma wees dat af.

Naar de huisarts

Hier op de foto, tussen haar zoons, herhaalde ze zich al vaak zonder dat ze het door had. Omdat ze andere fysieke klachten had, slaagden we er met grote moeite in om ma naar een geriater te laten gaan. De huisarts (ik ging met ma mee, dat vond ze fijn, want anders kon ze niet onthouden wat er allemaal gezegd was) gaf het laatste zetje. Een halfjaar later stelde de geriater de diagnose: beginnende alzheimer in combinatie met vasculaire dementie.



Ma heeft nog ruim een jaar thuis gewoond. Hoe het haar in het Verpleeghuis vergaat vind je in Ma en Ach, moedertje en wekelijks blijf ik van haar wel en wee verslag doen in dit magazine. Maar de komende weken moet u me excuseren. Ik ga even aan de laadpaal. Het is tijd voor vakantie. Er ligt een stapel boeken klaar. Ik moet voor twee lezen, want ma lukt het immers niet meer.



Beste lezer, ik wens u een fijne vakantie. Tot zaterdag 26 augustus.



