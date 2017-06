De mug is terug! Zo ga je de jeuk van de beten tegen

De kille blik van de Schiedamse 'se­rie­moor­de­naar'

10:15 Hij zwaaide vriendelijk naar zijn buren, maar had ook last van stemmen in zijn hoofd, zegt een bekende over Schiedammer Albert B. Volgende week verschijnt hij voor het eerst voor de rechter, op verdenking van de gewelddadige moord op twee prostituees.