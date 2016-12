'De Pokémon Go-hype komt nooit meer terug'

Eentonig

Dat geldt ook voor voormalig verzamelaar Greg Landbrug (25), die er vanaf het begin bij was. Hij is inmiddels al sinds eind september gestopt met spelen. De laatste keer dat we hem spraken, had hij tachtig soorten Pokémon gevangen.



,,Ik heb nog een maandje of twee doorgespeeld, maar het werd al snel eentonig omdat ik steeds dezelfde Pokémon tegenkwam. Ik hoefde er nog maar twintig of dertig om ze allemaal te hebben, maar die kwam ik maar niet tegen. De spelontwikkelaar beloofde wel updates met meer soorten, maar daar kwamen ze maar niet mee."



Ook was het voor Greg belangrijk dat een groot deel van zijn vrienden stopte met spelen. ,,Het leuke aan Pokémon Go vond ik vooral het op pad gaan met mijn vrienden. Maar zij begonnen steeds minder te spelen, waardoor ik uiteindelijk als enige overbleef. En toen was de lol er wel van af."



Succes

Maar Niantic Labs hoeft voorlopig niet met de handen in het haar te zitten. Het spel haalde binnen negentig dagen na de lancering 600 miljoen dollar binnen volgens Tweakers en staat in de Apple Play Store nog steeds in de top 10 van meest verdienende apps. Ook waren alleen in Amerika al afgelopen maand 23 miljoen actieve Pokémonjagers volgens TechCrunch.



Geen zorgen

Nieuwsredacteur Julian Huijbregts van Tweakers verwacht echter dat een Pokémonmanie van de schaal van afgelopen zomer nooit meer zal terugkomen. ,,Het was een heel bijzonder moment in de gamesindustrie, iets dat tot nu toe nooit is voorgekomen en dat moeilijk nagedaan kan worden. Elke update van het spel zorgt natuurlijk voor een kleine toename in spelers, maar zo groot als dat het toen was wordt het niet meer."