De politie zit tegenwoordig in de tent

Agenten zoeken steeds vaker naar creatieve manieren om in contact te komen met burgers. Noodgedwongen, want het klassieke politiebureau verdwijnt langzaam maar zeker uit het straatbeeld. Tot nu toe zijn al 148 bureaus gesloten en daar komen er de komende jaren nog flink wat bij.



In Dordrecht kunnen inwoners terecht bij een wekelijks spreekuur in de lokale McDonalds, voor ‘coffee with a cop’. In Ridderkerk maakt de wijkagent selfies met voorbijgangers en in de Bollenstreek rijden agenten rond met een camper om erachter te komen wat burgers precies van de politie verwachten.



Zo zijn er tientallen initiatieven in het hele land. ,,Een hele mooie ontwikkeling”, zegt Liesbeth Huyzer, lid van de korpsleiding van de Nationale Politie. ,,Dit is de strategie die wij hebben ingezet: we stoppen ons geld minder in stenen en meer in mobiel werken en bereikbaarheid.”



Volgens Huyzer is het te duur om alle ‘ouderwetse’ politiebureaus open te houden. ,,Als je kijkt naar de bezoekersaantallen schrokken we ons te pletter. Je moet altijd iemand achter de balie hebben. Doorgaans is dat onbewapend personeel. Voor hun veiligheid is het van belang om bewapende mensen in het bureau te hebben. Wij moeten kritisch zijn: is dit het allemaal waard om een bureau open te houden?”



Het antwoord is vaak: nee. Vooral in landelijke gebieden valt voor veel politiepanden het doek. Zo hebben in Oost-Nederland al 48 bureaus de deuren gesloten. Daar zijn weliswaar 25 kleinere politieposten voor teruggekomen, maar die zijn beperkt geopend. Ook in Amsterdam sloten tot nu toe 22 bureaus, in ruil voor één nieuw bureau en drie politieposten.