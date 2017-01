'De PVV maakt zich schuldig aan blanke slavernij'

Als er daarna een gesprek is met de directeur en fractiepenningmeester en Kamerlid Harm Beertema, wordt de medewerker 'de oren gewassen' over hoe deze het 'in godsnaam in het hoofd had durven halen om een vakbond te contacteren'. Ook zou gezegd zijn dat men bij de PVV 'allergisch' is voor 'het woord vakbond' en dat 'dat woord hier niet meer mag vallen' als de PVV'er 'hier tenminste wil blijven werken'.



Het steekt de medewerker daarbij dat het niet iedereen zo lijkt te vergaan. In de rechtbankverklaring is te lezen dat 'wie op persoonlijk-vriendschappelijke voet staan met de directeur' een 'soort luilekkerbaantje' hebben en met 'minimale krachtsinspanning' een 'riant' loon krijgen.