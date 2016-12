'De smartphone steelt de stilte'

De smartphone wegdoen is niet alleen ondoenlijk, het is ook geen goed idee. Het apparaatje brengt ons continu in contact met veel mensen van wie we dingen willen weten en om wie we geven.



Het is daarnaast een van de indrukwekkendste stukken technologie; het is fijn om te gebruiken en bij Tweakers worden we vaak heel enthousiast van de nieuwe functies die smartphones in de afgelopen jaren hebben gekregen, van supersnelle internetverbindingen tot uitstekende camera's voor in de broekzak. Het heeft ons leven in veel opzichten verrijkt.



Bovendien zal niet iedereen zich herkennen in de gewoonte om op elk loos moment de telefoon te pakken, hoewel veel mensen die gewoonte wel hebben. Vooral zij zullen het leuk en wellicht nuttig vinden om te kijken hoeveel tijd ze aan hun smartphone besteden. Vaak zal dat best veel zijn.



Om de Romeinse filosoof Seneca te citeren: ,,Het leven dat we krijgen is niet kort, wij maken het kort; we hebben er niet te weinig van, we gooien het met bakken overboord." Kennelijk was dat in de tijd van Seneca, bijna tweeduizend jaar geleden, al waar. Het is nu, in de tijd waarin veel mensen enkele uren per dag besteden aan hun smartphone, meer waar dan ooit.



Redacteur Arnoud Wokke van Tweakers