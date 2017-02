'De sportclub is geen gratis kinderopvang'

OJC paste een paar jaar geleden de contributieregels aan. ,,De selectieteams betalen meer. Zij maken ook meer gebruik van onze faciliteiten. Daarnaast wordt er extra inzet van ze verwacht zoals het smeren van broodjes bij toernooitjes of als scheidsrechter bij jeugdteams.” Ook was er het idee om actieve leden minder contributie te laten betalen. ,,Maar de noodzaak voor dit soort maatregelen is er nog niet", aldus Van der Plas.



In Berghem overweegt het bestuur om alle leden te vragen zich extra in te zetten. Minimaal een uur in de week. ,,Al doe je het maar een tijdje, dat is ook goed. Maar er zal iets moeten gebeuren, anders komen we op het punt dat we tegen mensen moeten zeggen dat ze maar lid moeten worden van een andere club”, aldus voorzitter Broers.