De tosti is de nieuwe hamburger

Variatie

De tosti is een populair product omdat er goed mee gevarieerd kan worden, vertelt Prinsen. ,,Daarnaast zijn tosti's niet duur, maar krijg je wel een product van hoge kwaliteit. En dat willen mensen graag."



Ook internationale trendwatcher Hans Steenbergen van Food Inspiration ziet de populariteit van de gegrilde boterham stijgen. ,,Maar alleen in Nederland. Ik zie nergens anders ter wereld lunchrooms waar ze alleen maar tosti's verkopen." Volgens Steenbergen is de tosti tegenwoordig zo veel meer dan de good old tosti die we zo goed kennen uit de sportkantines. ,,Geliefd bij iedereen. Van jong tot oud".



Tosti van Josti

Een van de populairste tostirestaurants is Happy Tosti uit Den Haag, eerder bekend als Tosti van Josti. Het restaurant werd medio 2015 geopend door twee studievrienden van de hotelschool en sinds de opening loopt het storm. Het grote succes is, naast de lekkere tosti's, ook te danken aan de medewerkers: ruim de helft heeft een arbeidsbeperking, variërend van het syndroom van Down tot ADHD.



Inmiddels zijn er drie vestigingen. ,,De tosti gaat Nederlander veroveren. Hij is er voor iedereen. Mensen willen gewoon een lekker broodje, die niet te duur is. En ze willen goed en enthousiast geholpen worden. Nou, dat kan bij ons", vertelt bedrijfsleider Winston Vreden.



Een tosti eten bij Happy Tosti is dan ook een echte beleving. Mensen zitten op schommels en kunnen kiezen uit een groot aanbod. Het enthousiaste personeel is echt een unique selling point, weet Vreden. ,,Iedereen ziet hoe veel plezier ze hebben in hun werk."