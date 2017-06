De voetbalvrouwen die ons vertegenwoordigen op het EK

Even voorstellenOnze 24 voetbalvrouwen zijn klaar voor het Europees Kampioenschap dat op 16 juli in Utrecht begint. Daniël Dwarswaard, die het EK voor deze krant verslaat, blikt vooruit.

Volledig scherm Styling Beatrice Jolly met medewerking van Amber Korver © Corné Van der Stelt Ik app een goede vriend. Hij is, op zijn 32ste nog, verslaafd aan de befaamde voetbalplaatjes van Panini. Zijn collectie heeft de waarde van een luxe vakantie met het hele gezin. Of hij ook de plaatjes van het EK-Vrouwenvoetbal aan zijn imposante verzameling toevoegt, vraag ik hem. Direct antwoord: Nee. Want dat gaat zelfs hem te ver. Een grote smiley sluit zijn boodschap af.

Wat is dat toch? Waarom omarmt zelfs de fanatiekste voetbalsupporter de vrouwenvariant niet? Waarom kijken ‘we’ anders naar vrouwenvoetbal dan naar vrouwenhandbal of vrouwenhockey? Als verslaggever van deze krant was ik bij twee teleurstellende toernooien; het EK 2013 in Zweden en het WK in 2015 in Canada. Waar ik in mijn vriendengroep vaak avondenlang over de trips met Ajax mag verhalen, verzanden anekdotes over vrouwenvoetbal vaak rap in schuine grappen. En in lolletjes over het niveau natuurlijk. ‘Onze B2 wint er nog van’, ‘heeft toch níets met voetbal te maken, joh’. Een lol dat ze hebben.

En toegegeven: ook ik moet altijd even schakelen van Ajax-Manchester United naar de vrouweninterland tussen Nederland en pakweg Noorwegen. En ook ik doe het bewust en onbewust: dat eeuwige vergelijken van mannen- en vrouwenvoetbal. Juist omdat het mannenvoetbal al zo lang verweven is in ons dagelijks leven, in het dna zit van de Nederlander. Voetballende vrouwen dragen het navenante verwachtingspatroon elke wedstrijd met zich mee



Dus zeg ik: stop! Kap! Nok met vergelijken! Begin - eindelijk - met omarmen!



Want hoe aantrekkelijk en verleidelijk ook, vergelijken is niet reëel. Som maar op: pas sinds een paar jaar kunnen (alleen de beste) speelsters van ons land leven als prof. Slechts een handjevol profclubs in Nederland heeft een vrouwentak. En de aanwas van grote talenten komt waarschijnlijk pas écht als de sport kan profiteren van al die meisjes die nu steeds fatsoenlijker worden opgeleid bij alle amateurclubs in het land.

Is vrouwenvoetbal wel leuk om te volgen als journalist? Ik moet eerlijk zijn: een heel seizoen zou ik niet trekken. En ik moet ook niet naïef doen: ik weet dat collega’s, die al een werkend leven lang naar het beste mannenvoetbal ter wereld kijken, mij niet benijden. Ja, die zomer in Canada had hen ook wel wat geleken. Maar dan zonder het voetbal



Wat ik hen óók vertel: nergens in de voetballerij zijn ze zo blij als er een journalist komt als bij de Oranjevrouwen. In de blikken van de speelsters zie je geen wantrouwen. Ze zien vragen niet als een aanval. Ze nemen de tijd. Ze geven eerlijke, soms grappige antwoorden. Ik moet oppassen om niet te veel in clichés te denken, maar zulke antwoorden zijn in het mannenvoetbal steeds uitzonderlijker.



Ik hoor u denken: maar daar draait het in topsport toch niet om? Nee, het draait om winnen. En dat hebben de OranjeLeeuwinnen (om die vreselijke marketingterm maar eens te gebruiken) te weinig gedaan als ze eindelijk wél eens in de spotlights stonden. Maar in sport komen altijd nieuwe kansen, deze zomer zelfs in eigen land. De inzet is misschien nog wel belangrijker dan de titel: reputatie én acceptatie. Zodat ook het sparen van hun Panini-plaatjes een vanzelfsprekendheid wordt.

Wie zijn die voetbalvrouwen?

Mandy van den Berg (niet op de foto)

Geboren 26 augustus 1990

Positie Verdediger (aanvoerder)

Club Reading FC

Wat is het doel van het team? ,,Eerst de groepsfase door en heel goed voetbal laten zien. En een toernooi in eigen land, dat wil je natuurlijk winnen!”

Lineth Beerensteyn

Geboren 11 oktober 1996



Positie Aanvaller

Club FC Bayern München

Wie is jouw favoriet dit EK? ,,Duitsland. Dat team staat op nummer 1 dit moment.”

Tessel Middag

Geboren 23 december 1992

Positie Middenvelder

Club Manchester City

Wat is het doel van het team? ,,De harten van het Nederlandse publiek veroveren en zo ver mogelijk komen in het toernooi.”

Kelly Zeeman

Geboren 19 november 1993

Positie Middenvelder

Club AFC Ajax

Waar kijk je het meest naar uit? ,,Spelen in volle stadions met het oranjelegioen achter ons.”

Loes Geurts

Geboren 12 januari 1986

Positie Keeper

Club Paris Saint-Germain

Waar kijk je het meest naar uit? ,,Onze wedstrijden met veel oranjepubliek op de tribunes.”

Siri Worm

Geboren 20 april 1992

Positie Verdediger

Club FC Twente

Wat is je droom als voetbalster? ,,Transfer naar het buitenland en grote toernooien spelen.”

Sisca Folkertsma

Geboren 21 mei 1997 Positie Aanvaller Club PSV Wat is je droom als voetbalster? ,,Om uiteindelijk het beste uit mezelf te halen en op het hoogst haalbare niveau te spelen.”

Dominique Janssen

Geboren 17 januari 1995

Positie Verdediger

Club Arsenal LFC

Wat was je mooiste doelpunt? ,,In een belangrijke wedstrijd krulde ik een keer de bal in de kruising vanaf de 16 meter.”

Danique Kerkdijk

Geboren 1 mei 1996

Positie Verdediger

Club FC Twente

Wat is je slechtste eigenschap? ,,Niet tegen mijn verlies kunnen.”

Renate Jansen

Geboren 7 december 1990

Positie Aanvaller

Club FC Twente

Wat was je mooiste doelpunt? ,,Een stiftje over keeper Sari in de laatste minuut.”

Vivianne Miedema

Geboren 15 juli 1996

Positie Aanvaller

Club Arsenal LFC

Wat is jouw motto? ,,Je moet schieten, anders kan je niet scoren.”

Kika van Es

Geboren 11 oktober 1991

Positie Verdediger

Club FC Twente

Wie is favoriet dit EK? ,,Nederland, wij hebben een thuisvoordeel.”

Jill roord

Geboren 22 april 1997

Positie Middenvelder

Club Bayern München

Wat is jouw doel voor het EK? ,,Zoveel mogelijk minuten spelen.”

Sherida Spitse

Geboren 29 mei 1990

Positie Middenvelder

Club FC Twente

Wie is favoriet voor dit EK? ,,Duitsland en Frankrijk. Ze hebben veel kwaliteiten in hun team.”

Lieke Martens (niet op de foto)

Geboren 16 december 1992

Positie Aanvaller

Club FC Rosengard

Waar kijk je het meest naar uit? ,,Alle wedstrijden natuurlijk, maar het meest naar de openingswedstrijd tegen Noorwegen.”

Desiree van Lunteren

Geboren 30 december 1992

Positie Verdediger

Club AFC Ajax

Wat is het doel voor dit EK? ,,We gaan voor het hoogst haalbare maar we moeten ook realistisch blijven, er doen veel toplanden mee.”

Angela Christ

Geboren 16 maart 1989

Positie Keeper

Club PSV

Wat is jouw motto? ,,Waar een wil is, is een weg.”

Daniëlle van de Donk

Geboren 5 augustus 1991

Positie Middenvelder

Club Arsenal LFC

Wat is de grootste blunder die je ooit hebt gemaakt? ,,Eigen doelpunt in mijn eerste jaar voor Willem II.”

Myrthe Moorrees

Geboren 12 december 1994

Positie Middenvelder

Club FC Twente

Waar kijk je het meest naar uit? ,,De wedstrijden voor Nederlands publiek, volle stadions en de oranjegekte in Nederland.”

Jackie Groenen

Geboren 17 december 1994

Positie Middenvelder

Club 1. FFC Frankfurt

Met welke voetballer zou jij jezelf vergelijken? ,,Cruijff, daar zou ik me aan willen meten.”

Sari van Veenendaal

Geboren 3 april 1990

Positie Keeper

Club Arsenal LFC

Wat is jouw motto? ,,Learn the rules like a pro. Break them like an artist!”

Anouk Dekker

Geboren 15 november 1986

Positie Middenvelder

Club MHSC Montpellier

Waar kijk je het meest naar uit? ,,Een groot eindtoernooi winnen met het Nederlands elftal.”

Shanice van de Sanden

Geboren 2 oktober 1992

Positie Aanvaller

Club Liverpool LFC

Wat weet je van de tegenstanders? ,,Dat ze genoeg kwaliteiten hebben om het ons moeilijk te maken.”

Vanity Lewerissa

Geboren 1 april 1991

Positie Aanvaller

Club PSV

Wat is jouw motto? ,,Zonder tegenslag bestaat er geen overwinning.”

