De vrolijke wanhoop van pubers op vakantie

Quote Niet weten waar je zelf bent in een stuurloze groep met een sterke rangorde; dat vat die vakanties op Terschelling wel zo’n beetje samen Als je de jeugdcultuur wilt onderzoeken, moet je naar de Jumbo-supermarkt op Terschelling. Zo’n hoge concentratie jongeren vind je gewoonlijk alleen op scholen of op festivalterreinen. Het is interessant om te zien hoe ze overlegstructuren vormen (‘wat eten we vandaag?’) en keuzes maken (‘geen bruin brood, idioot, ik ben niet bij m’n moeder thuis’).



Hun productkennis is beperkt, ze vallen meestal terug op voorverpakte waren. Het voedsel moet gemakkelijk te bereiden zijn, liefst zonder het te hoeven voorverwarmen. Liefst consumeren ze de buit al op de bankjes voor de supermarkt. Als je geluk hebt, hoor je de een tegen de ander zeggen: ‘Alle zoogdieren drinken de eerste tijd melk bij hun moeder, ei, waarom heten het anders zoogdieren?’

Het ei in kwestie sputtert tegen: ‘Ja, maar niet hun hele leven… Dat bedoelde ik.’

Ze bewegen zich over het eiland in sterk op zichzelf gerichte groepen. Voor andere groepen hebben ze alleen belangstelling als het er een is van het andere geslacht. Bij een visuele confrontatie tussen twee ongelijkslachtige groepen trekt een siddering door het gezelschap, maar de communicatie blijft meestal beperkt tot oogcontact en kreten die zowel ontzaglijke begeerte als diepe onmacht uitdrukken.

Zoals het was, is het gebleven; ik herinner me de vrolijke wanhoop van zulke vakanties vroeger. Als ik de definities van Wikipedia volg, dan hield mijn vriendengroep het midden tussen een kudde en een school. Over een school vissen wordt gezegd dat ‘de zwemrichting door toeval wordt bepaald, en het individu zich niet bewust is waar hij zelf is’. De kudde wordt als volgt beschreven: ‘Een kudde is een gemeenschappelijk levende groep zoogdieren. Een kudde biedt de dieren bescherming. Als een dier buiten de kudde terechtkomt, is het ten dode opgeschreven. Er is een rangorde in een kudde. Er is één duidelijke leider.’

Niet weten waar je zelf bent in een stuurloze groep met een sterke rangorde; dat vat die vakanties in Giethoorn en op Terschelling wel zo’n beetje samen.

In de Volkskrant werd afgelopen zaterdag hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie Eveline Crone geïnterviewd. Ze doet onderzoek naar de hersenen van jongeren. Ze pleit ervoor om jongeren niet te beschouwen als jonge volwassenen, alleen al omdat bij jongens tussen 10 en 14 jaar bijvoorbeeld de hoeveelheid testosteron vertwintigvoudigt. Ze zegt: ‘In Amerika mag je op je 16de een geweer hebben, en jongeren van 14 worden er na een ernstig misdrijf berecht als volwassen mensen. We moeten daar echt anders over gaan denken.’