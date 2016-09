De zomer! Hij is terug

Volgens Weerplaza is het niet uniek dat het begin september lekker weer is, maar de temperaturen zijn wel uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar.



Of de zomer ooit is weggeweest? ,,We hebben even een klein dipje gehad, bijvoorbeeld afgelopen weekend, maar de komende dagen wordt het gewoon schitterend weer in Nederland", vertelt Michiel Severin van Weerplaza. ,,En we zijn niet de enige; op veel andere plekken in Europa is het volop zomer. Zo werden in Spanje al temperaturen van 43.7 graden gemeten, en wordt het morgen in Frankrijk ook prachtig weer met hoge temperaturen".



De zomerse temperaturen worden veroorzaakt door een hogedrukgebied boven Oost-Europa, die onze kant op stroomt. Het gebied is standvastig, en zorgt ervoor dat we geen last gaan krijgen van regen.