Deel 55-plussers zuipt zich regelmatig klem

Over het algemeen drinken senioren steeds minder, constateren de onderzoekers, maar 55-plussers die al overmatig drinken, nemen met het ouder worden juist nog meer alcohol in en brengen daarmee hun gezondheid in gevaar.



Een derde van de oudere drinkers drinkt momenteel dagelijks, waarbij deze mensen gemiddeld 2,5 glas nuttigen. Bijna iedereen drinkt thuis. Daarnaast zijn ook het restaurant of bij vrienden/kennissen populaire plekken om het glas te heffen.



Trimbos: ,,Een groot deel van de 55-plussers lijkt zich er niet van bewust dat alcohol verslavend is en niet goed voor de gezondheid. Het grootste deel van deze groep denkt nog altijd dat de norm voor verantwoord alcoholgebruik ligt op twee glazen per dag.”



Sinds december 2015 is deze norm echter aangepast naar geen alcohol drinken, of in elk geval niet meer dan één glas per dag.