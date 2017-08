Deeltijdpleegkind Fé is verliefd

Geregeld weet Fé me tot tranen toe te roeren. De eerste keer was pakweg een half jaar geleden. Ik bracht haar naar haar moeders huis, na een lang en gezellig weekend. Zoals altijd vroeg ze of ze niet nog een nachtje mocht blijven. „Dat kan niet schat”, zei ik, ,,morgen moet je weer naar school. Maar je bent er over twee weekjes alweer.”



„Hoeveel nachtjes is dat slapen?”



„Dertien nachtjes.”



Even was het stil. Ze staarde uit het raam. En mompelde toen ineens: „Ik kan niet zonder jullie.”

Quote De dames hebben goede gesprekken aan de keukentafel Marijke Kolk

Vandaag haal ik haar op en vraagt ze op de heenweg al of ze niet nog een extra nachtje mag blijven. Ik schud mijn hoofd en vind het lastig haar teleur te stellen. Gelukkig volgt al snel een volgende vraag: „Is Evelien er ook?”



Evelien, mijn stiefdochter van 19, is haar ‘soort van grote zus’ en mag zich scharen onder ‘de coole meiden’ („Wij zijn alle drie coole meiden, toch, Marijkie?”).



„Joepie!!”roept Fé als ik zeg dat Evelien dit weekend bij ons is en niet in haar eigen huisje. Fé klimt graag op Eveliens nek, laat haar ál haar prinsessenjurken zien en Evelien is de enige die de haren van ons pleegmeisje mag kammen. Bovendien hebben de dames regelmatig goede gesprekken met elkaar aan de keukentafel. Zo ook vandaag.

Evelien: „Hoe is het op school?”



Fé: „Goed.”



Evelien: „Heb je leuke jongens in de klas?”



Fé: „Nee… Maar wel in groep 5.”



Evelien: „O, ben je verliefd op iemand uit groep 5?”



Fé: „Yep. Op een jongen met rode haren. En zwarte glimmende schoenen.”



Evelien: „Hoe heet hij?”



Fé: „Dat weet ik niet.”

Quote Ons pleegmeisje lacht en bloost een beetje Marijke Kolk