DENK boos over gelekte brief met klachten over Arib

Kuzu en Öztürk, oprichters van de beweging DENK, willen een onafhankelijk onderzoek naar het lek. Ze hadden de brief op 7 juli gestuurd naar het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Het schrijven ging over het optreden van Kamervoorzitter Khadija Arib. De brief was gisteren te lezen in De Telegraaf.



Islamitische vastenmaand

De oprichters van DENK kwamen in juni hard met haar in aanvaring na een weigering om de stemmingen in de Tweede Kamer niet uit te stellen vanwege de islamitische vastenmaand. Arib was het zat toen de twee doorgingen hun punt te maken. Ze noemde het aanvragen van hoofdelijke stemmingen en het vervolgens te kijk zetten van de stemmende collega-Kamerleden in filmpjes op internet 'niet chic' en een 'Kamerlid onwaardig'.



,,DENK betreurt deze gang van zaken en neemt er aanstoot aan dat leden van het presidium misbruik maken van hun positie door als lid van het dagelijks bestuur van het huis van de democratie de vertrouwelijkheid te schenden om zodoende collega-Kamerleden te schaden'', aldus een verklaring.



Werkwijze

De voorzitter en ondervoorzitters van de Tweede Kamer vormen gezamenlijk het presidium. Het houdt zich bezig met de werkwijze en procedures, stelt de begroting van de Kamer op en beheert de uitgaven.