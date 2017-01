Denk eist schadevergoeding van Sylvana Simons

Gezondheid nagellak-held Tijn (6) gaat hard achteruit

16:53 Het gaat niet goed met de 6-jarige Tijn Kolsteren die tijdens Serious Request 2,5 miljoen euro ophaalde met zijn nagellak-actie. Zijn gezondheid is sinds de kerstdagen zienderogen achteruit gegaan. Hij heeft ondertussen ook ernstige problemen met gekregen met lopen, waardoor een rolstoel voor grote afstanden onafwendbaar is geworden. ,,Maar dat heeft ons plezier niet in de weg gestaan”, laat vader Gerrit weten in een bericht aan 3fm.