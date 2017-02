Denk en SP botsen in de Kamer over vermeende PKK-sympathieën

Het SP-Kamerlid wilde van Öztürk weten of hij staat voor de rechten van vrouwen. Aanleiding was een bijeenkomst waar Denk-kandidaat Farid Azarkan sprak, waar alleen mannen welkom waren. Daarop sprak Öztürk zijn beschuldiging uit.



,,We zitten hier niet in het Turks parlement, waar je elkaar zomaar kunt beschimpen'', reageerde een woedende Karabulut. Ze is het zat, omdat Öztürk haar vaker verdacht maakt in debatten, vermoedelijk vanwege de Turks-Koerdische wortels van Karabulut.