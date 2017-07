Dertig mensen enkele uren op straat na dreiging Zandvoort

Echtpaar vindt nieuwe bewoner in eigen huis

17:57 Thuiskomen van vakantie en een nieuwe bewoner in je eigen huis vinden. Het overkwam een Haags echtpaar in maart dit jaar. De man in het huis had de sloten laten vervangen en de woning volledig uitgeleefd. De man stond vandaag terecht voor huisvredebreuk, diefstal en oplichting.