Desiree (49) woedend om diefstal Porsche van overleden vader

Ze had de donkerblauwe bolide, een klassieker uit 1988, gestald bij het bedrijf van haar broer op het Euregiopark in Glanerbrug. Daar is de auto in de nacht van dinsdag 31 januari op woensdag 1 februari tussen 02.00 uur en 04.30 uur ontvreemd.



150.000 euro

Desiree gebruikte de auto nauwelijks. ,,De auto is van mijn vader geweest, die twaalf jaar geleden is overleden. Het is een erfstuk. Ik heb er zelf pas drie keer in gereden. De auto heeft nog geen 100.000 kilometers op de teller staan."



Het voertuig is nog 'in heel goede staat', zegt ze. ,,De geschatte waarde? Circa anderhalve ton. Maar het gaat mij niet om geld. Als we dat hadden gewild, hadden we de auto al lang kunnen verkopen. Misschien zou ik dat ooit nog doen, maar dan wel aan een liefhebber. Het is echter niet mijn intentie. De auto heeft voor mij vooral emotionele waarde. Ik wil 'm heel graag terug."