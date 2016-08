Deskundigen waarschuwen voor 'dodelijke' xtc-light

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut en Jellinek blijkt dat het gebruik van de drug de afgelopen jaren flink is toegenomen. Volgens de deskundigen zitten er grote gezondheidsrisico's aan inname van de stof, zoals hartproblemen en hersenbloedingen. De drug lijkt erg veel op xtc, maar heeft een mildere roeswerking.



Doden

Ook verslavingsinstantie Novadic Kentron doet een ernstige waarschuwing uit tegen de steeds meer gebruikte drug. Halverwege het dance-seizoen zijn er volgens de instantie al bijna zoveel incidenten gemeld als het hele seizoen van vorig jaar. Mogelijk zijn er doden door gevallen.



Opiumwet

Volgens deskundigen draagt het gegeven dat 4-FA niet onder de Opiumwet valt, mogelijk bij aan het idee dat er geen gevaren zitten aan het gebruik ervan. EHBO-organisaties op grootschalige evenementen en andere medische diensten die zijn aangesloten bij de Monitor Drugsincidenten, hebben binnen korte tijd een flinke groei gemeld in het aantal gezondheidsincidenten na gebruik van 4-FA. De klachten en problemen variëren van lichte tot ernstige hoofdpijn tot aan hersenbloedingen en hartproblemen.



Zorgwekkend

Het is volgens het Trimbos-instituut zorgwekkend dat in korte tijd meerdere patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis na 4-FA gebruik. Klachten beginnen vaak mild, maar kunnen snel verergeren. Vermoedelijk zijn er recent ook mensen overleden na het gebruik van 4-FA, maar nader onderzoek loopt nog om hier uitsluitsel over te geven. Wie na gebruik van 4-FA stevige hoofdpijnklachten ervaart, wordt geadviseerd zich direct tot de EHBO van een evenement of de huisarts te wenden.