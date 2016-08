Deventer op slot uit angst voor rellen rond GA Eagles-Ajax

Hij heeft signalen ontvangen dat een groot aantal Ajax-supporters zonder kaartje zondag of al eerder naar Deventer wil komen. Ontevreden supporters zouden volgens uitingen op sociale media naar het Deventer stadscentrum willen trekken, aldus een woordvoerder van de gemeente.



De oproepen zouden verband houden met de recente, teleurstellende prestaties van de Amsterdamse club. Volgens de politie zijn de openbare orde en veiligheid binnen de stadsgrenzen daardoor niet gegarandeerd.



In het verleden raakten supporters van beide clubs ook al slaags. In 2007 moest zelfs een oefenduel tussen Ajax en de Eagles worden gestaakt wegens wanordelijkheden. In de periode tussen zaterdag 14.00 uur en zondag 18.00 uur is Deventer daarom verboden terrein voor alle Ajax-supporters en supporters van andere clubs, met uitzondering van supporters van Go Ahead Eagles.



Controles

Zondag wordt alleen een uitzondering gemaakt voor Ajax-supporters die via de combiregeling de wedstrijd bezoeken en een kaartje hebben. Op de toegangswegen naar Deventer worden vanaf zaterdagmiddag tot en met zondagmiddag controles gehouden. Ajax-supporters zonder plaatsbewijs of die Deventer zaterdag al willen bezoeken, zijn niet welkom.



De gemeente Deventer waarschuwt weggebruikers voor mogelijke vertraging op de wegen rond de stad.