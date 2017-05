Deze hond vindt elke vreemdeling

De momenten waarop zijn werk het meest waardevol blijkt, zijn soms ook de moeilijkste. Neem die avond in december vorig jaar, toen hondenbegeleider Dirk (34) van de marechaussee op Hoek van Holland de laatste rij trucks controleerde die met de ferry naar Engeland wilden rijden. Ineens sloeg zijn speurhond, met wie hij dag en nacht samen is, alarm. ,,En zo hard, dat ik meteen wist: dit is groot.’’

De hond had – zoals meestal – gelijk. Dirk opende met collega’s de deuren van de truck en zag achttien mannen, vrouwen en kinderen zitten. Afghanen, op zoek naar een beter leven, liefst in Engeland. Gelaten keken ze hem aan, wetend dat hun droom voorbij was.

,,Vooral die kinderen, dat trof me'', zegt Dirk. ,,Ik heb ook een kind. En ik heb ooit vijf maanden in Afghanistan gezeten, dus ik weet ook waarom ze wilden vluchten. Niemand zou daar willen blijven.’’ Toch was hij tevreden. ,,Het is hard, maar ik weet ook dat we ze behoeden voor een gevaarlijke overtocht, onder mensonterende omstandigheden.’’

De marechaussee controleert al sinds jaar en dag de ferry’s die dagelijks van Hoek van Holland en IJmuiden naar Engeland vertrekken. Maar de laatste paar jaar zijn die controles een stuk belangrijker geworden, omdat steeds meer vreemdelingen probeerden via de Nederlandse havens de oversteek naar Engeland te maken.

In het Franse Calais leidde die mogelijkheid de voorbije jaren tot dramatische taferelen – en nadat de Franse overheid begin vorig jaar het kampement in die stad sloot, ontstond in de Nederlandse politiek de angst dat die stroom zich naar Hoek van Holland zou verplaatsen.

Mede daarom heeft de marechaussee de inzet van man- en hondkracht flink opgeschroefd. Elf mensen van marechaussee en landmacht zijn nu dagelijks bezig om alle trucks te controleren, samen met hun minstens zo belangrijke medewerkers: de speurhonden, langdurig getraind om de aanwezigheid van mensen in trucks te ruiken.

,,We zouden er meer willen hebben'', vertelt operationeel teamleider Maarten Knol (30) van de eenheid in Zuid-Holland. ,,Nu hebben we elke week wel één of twee dagen geen hond beschikbaar, omdat we ze ook elders in het land nodig hebben. Maar eigenlijk kunnen we niet zonder.’’

Wie ze aantreffen? Vooral mannen van onder de 30, vaak afkomstig uit Albanië. Zij willen niets liever dan naar Engeland, waar ze hopen een leven met veel meer kansen te vinden. ,,Ze klimmen ’s nachts over de hekken, klimmen stiekem in de opleggers die hier klaar staan voor de eerstvolgende ferry.’’ Een tweede, kleinere groep komt uit landen als Afghanistan, Irak en Eritrea. Knol: ,,Zij zijn hier dankzij mensensmokkelaars, die ze tussen de 1500 en 5000 euro betalen. De chauffeurs die hen vervoeren, zijn maar een radertje in dat hele smokkelsysteem. Die vangen een paar honderd tot hooguit 2000 euro om een paar mensen mee te nemen.’’

De honden controleren alle wagens, maar de marechaussee doet ook een risicoanalyse: aftandse trucks van onbekende transportbedrijven worden strenger bekeken dan die van bekende Nederlandse vervoerders. Knol: ,,En we kijken natuurlijk naar de lading. Een truck vol autobanden is altijd opletten, daar kun je makkelijk mensen in verstoppen. We letten ook op afwijkende ladingen. Een koelwagen vol tv’s krijgt wel even een extra inspectie.’’

De marechaussee lijkt de groei van de toestroom te hebben gestopt. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 220 vreemdelingen aangetroffen in de Nederlandse havens, vooral in Hoek van Holland. In het eerste kwartaal van vorig jaar waren dat er nog 360. ,,We merken wel dat de mensensmokkelaars nu inventiever worden'', zegt Knol. ,,Ze plaatsen dubbele wanden in de opleggers, waar de mensen op een hoopje worden gepropt. Het is soms mensonterend wat we aantreffen, soms zitten zelfs zwangere vrouwen zo weggestopt.’’

