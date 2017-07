Deze man is de Wesley Sneijder van de Vierdaagse

De eerste keer was hij 15. ,,Het voelde als een straatje om.’’ Kou deert hem niet. En de hittegolven die de Vierdaagse teisterden? ,,Ach, het was gewoon heet.’’ Maar wel zo heet dat 'het gesmolten teer tegen je kuiten aan spatte'.

Recordhouder

Hij is de Wesley Sneijder van de Vierdaagse, beiden zijn ze recordhouder. Waar de voetballer van Oranje op 131 interlands staat, staat de loper uit Nijmegen op 277 wandeldagen in de Vierdaagse (inclusief een dag van de afgelaste editie in 2006). Nog één tocht te gaan en hij heeft de 70ste Vierdaagse volbracht. Aan de finish ligt een gouden medaille klaar.

En toch, ondanks alle ervaring, zijn er twijfels. ,,Om gezond aan de start te verschijnen, heb je geluk nodig. Er kan van alles misgaan. Ik zit fysiek goed in elkaar, maar merk dat het minder wordt. Als ik de Zevenheuvelenweg naar boven loop, moet ik een pasje bijzetten. Of iets rustiger aan doen. Een half kilometertje per uur minder hard lopen, scheelt enorm veel energie.’’

Gezonde rivaliteit

Quote Om gezond aan de start te verschijnen, heb je geluk nodig. Hij wil zijn 70ste tocht uitlopen. Al was het maar omdat de recordhouder op de hielen wordt gezeten door Dick Koopman uit Alkmaar. ,,Dick gaat voor de 68ste keer. We hebben een gezonde rivaliteit. Hij is een vitale vent, maar wel anderhalf jaar ouder. De vraag is: hoe lang houden we het vol?’’

Behalve van Koopman heeft hij voorlopig van niemand iets te duchten. Van der Lans voelt de druk. Ook al heeft hij bijna 12.500 kilometers in de benen. ,,Ik ben wat zenuwachtig.’’

Felicitatie van de koning

Noem het een gezonde wedstrijdspanning. Nog 120 kilometer (Van der Lans loopt ‘de 30’) en de medaille van puur goud is voor hem. En dat terwijl hij dacht dat het al niet mooier kon. Vorig jaar ontmoette hij op de Via Gladiola koning Willem-Alexander. ,,Hij kwam van de tribune naar beneden voor me. Legde zijn hand op mijn schouder, pakte mijn hand om me te feliciteren. Bijzonder.’’

Dat vond de koning blijkbaar ook. Tijdens de expositie ingericht ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Willem-Alexander schitterde Van der Lans. ,,In het Paleis op de Dam waren zaken tentoongesteld die indruk hebben gemaakt op de koning.’’ De oorkonde van de Nobelprijs voor scheikunde van Ben Feringa lag op een kussen. Net als de olympische medailles van de schaatsers Sven Kramer en Ireen Wüst. ,,En daar stonden mijn schoenen met mijn Vierdaagsekruis tussen.’’