'Deze man kende alle protocollen, die willen criminelen ook graag kennen'

Dat soort informatie is erg gewild bij criminelen. ,,Omdat ze er zelf hun voordeel mee kunnen doen of omdat ze die informatie weer door kunnen verhandelen", zegt de bron, die werkzaam is in de persoonsbeveiliging en daarom anoniem wil blijven. Hij is goed op de hoogte van het werk van de DBB. Faris K. behoorde tot de IRIS-unit van de DBB die omgevingsscans maakt van plekken waar de te beveiligen persoon naar toe gaat. Die unit zijn de 'ogen en oren' van de DBB. K. werkte vooral voor politici , niet voor het Koninklijk Huis. Hij wordt er nu van verdacht informatie te hebben doorgespeeld aan een Marokkaans-Nederlands crimineel netwerk.

Geen directe beveiliger

Volgens de politie behoorde hij niet tot de directe beveiligers van Wilders, de mensen die hem fysiek begeleiden op bijvoorbeeld een verkiezingsbijeenkomst. Wat de agent precies gelekt heeft naar de criminele organisatie, is nog niet duidelijk.



,,Dit is een zeer ernstig feit, zo'n lek is er bij de DBB nog nooit geweest. Deze man weet welke materialen en wapens de dienst tot zijn beschikking heeft. Hij weet wat het protocol is in het geval er een plotse dreiging is tegen een persoon. Hij kent de schema's, de agenda's, de manier van werken. Je staat gelijk 3-0 achter, want dergelijke protocollen verander je niet zomaar", stelt de bron. ,,Criminelen weten graag hoe dergelijke diensten werken, daar kunnen ze hun voordeel mee doen. Grote criminelen hebben zelf ook bodyguards en moeten voor hun eigen veiligheid zorgen."



Daar komt nog bij dat de banden tussen criminelen en (jihadistische) terreurnetwerken steeds nauwer worden. Informatie kan verhandeld worden en terreurnetwerken hebben wel een direct belang in meer kennis over de beveiliging van politici als Wilders. De PVV-leider wordt al jaren 24/7 beveiligd, onder meer vanwege dreiging vanuit radicaal islamitische hoek.