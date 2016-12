Diamanten huwelijk? Dan blijft de burgemeester thuis

Een bloemetje en een ingelijste kopie van de originele trouwakte. Annie Stevens (83) en haar partner Hendrik Jan (86) uit het Drentse Hooghalen waren vlak voor kerst 60 jaar getrouwd en hadden het bezoek van hun loco-burgemeester niet willen missen. ,,Vooral die ingelijste trouwakte was ontzettend leuk om te krijgen. En we hebben even gezellig koffie gedronken. Zo zie je nog eens iemand van de gemeente. Alles gaat daar al digitaal tegenwoordig.’’

Ondergrens

In Hooghalen komt er tenminste nog iemand van het gemeentebestuur. Maar in Ede stoppen ze er vanaf volgend jaar mee, maakte burgemeester Cees van der Knaap bekend. Het wordt te druk. Dit jaar moest hij bij 109 families langs. Volgend jaar zouden dat er al 129 zijn. Van der Knaap komt nu pas langs als echtparen het 65 jaar met elkaar uit houden. Dat zijn er volgend jaar een stuk minder: 33 om precies te zijn.

Ede is niet de enige gemeente die de ondergrens voor een persoonlijke felicitatie van de burgemeester opschroeft, blijkt uit een rondgang op internet. De burgemeester van Enschede komt alleen nog langs als echtparen 70 jaar bij elkaar zijn, net als de burgemeester van Breda. Hengelo en Nijmegen vinden 65 nog bijzonder genoeg, maar in Zaanstad doet het stadsbestuur alle feestelijke mijlpalen van inwoners af met een bloemetje of een andere attentie.

Tijd

Dat burgemeester flink wat meer tijd kwijt kunnen zijn voor diamanten huwelijken, blijkt wel uit de statistieken van het CBS. In 2000 waren er nog maar 4242 echtparen 60 jaar getrouwd. Vorig jaar is dat aantal ruimschoots verdubbeld, tot 10.332. Het komt er op neer dat er elke dag zo’n 28 burgemeester ergens een bloemetje zouden kunnen brengen als ze dat willen. Burgervaders die alleen nog langs komen bij Platina huwelijken hebben het een stuk rustiger. Slechts 219 echtelieden haalden dit 70-jarig jubileum in 2016. Al is de groei ook daar onmiskenbaar; het zijn er bijna drie keer zoveel dan begin deze eeuw.

Mannen en vrouwen leven nu eenmaal langer, luidt de simpele verklaring voor de explosieve groei van het aantal diamanten huwelijken volgens het CBS. Vooral mannen overlijden de laatste jaren op veel hogere leeftijd. Ook is er na de Tweede Wereldoorlog en in de jaren zestig en zeventig een opvallende piek in het aantal huwelijken.

Teveel

Het leidt er in Bergen op Zoom toe dat de gemeente elk jaar zo’n 40 tot 50 echtparen in het zonnetje moet zetten. Teveel, concludeerde de gemeente ook hier begin dit jaar. Maar helemaal afscheid nemen van de oeroude traditie willen ze ook weer niet. En dus is er nu eenmaal per jaar een feest voor alle jubilerende echtparen. Een groot succes, volgens loco-burgemeester Arjan van der Weegen. ,,Het bespaart ons niet alleen veel tijd, maar omdat de groep groter wordt is het ook leuker met elkaar iets te organiseren. Wij hadden nu twintig paren die het heel goed met elkaar konden vinden.’’

Toch zijn er ook gemeentes waar het huisbezoek niet ter discussie staat. Loco-burgemeester Gert-Jan Bent ging vorige week bij het echtpaar Stevens op de koffie en hoopt het nog lang te kunnen doen. ,,Het kost tijd maar dit gaat over families die 60 jaar lief en leed delen. Ik vind het bijzonder dat we daar deel van uit mogen maken.’’