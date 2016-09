Diederik Stapel aan de slag bij hogeschool NHTV in Breda

Stapel gaat lectoren helpen bij grote onderzoeksprojecten en studies. ,,Buiten zijn misstap is hij wel een goede en gedegen wetenschapper geweest", zegt Hein van Oorschot van het college van bestuur. ,,Hij heeft een enorme kennis op het gebied van onderzoek. Hij weet als geen ander hoe het wereldje werkt."



Van Oorschot bekent dat de NHTV wel twee keer heeft nagedacht over het aannemen van de voormalig wetenschapper. ,,Natuurlijk hebben wij ons wel even achter de oren gekrabd, maar hij heeft de kennis waar wij naar op zoek zijn. Bovendien is hij door de samenleving zo hard aangepakt dat hij een dergelijke misstap niet meer zal maken. Hij zal zorgvuldiger zijn dan ooit tevoren. En buiten dat zijn wij van mening dat iemand een tweede kans verdient."



Stapel gaat voor een jaar aan de slag bij de hogeschool. ,,Hij gaat zich niet bezig houden met onderzoek en gaat ook geen les geven. Hij krijgt een ondersteunende rol. Hij wordt de vraagbaak en helpende hand bij grote projecten."



Verzonnen

Oud-wetenschapper Stapel werkte als sociaal psycholoog voor de universiteiten in Tilburg, Groningen en Amsterdam (UvA). In 2011 kwam aan het licht dat hij jarenlang op grote schaal onderzoeksgegevens heeft verzonnen. Drie commissies bestudeerden zijn publicaties en concludeerden dat hij met zeker 55 artikelen en 10 boekhoofdstukken heeft gefraudeerd, wat tot heftige reacties uit de onderwijswereld leidde.



Stapel ging in 2014 weer aan de slag als docent bij Fontys Hogeschool in Tilburg. Hij gaf daar het vak sociale filosofie. Enkele maanden later stapte hij op.