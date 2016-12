Dierenbescherming controleert of gekocht konijn na kerst nog leeft

Met mensen die deze laatste dagen van het jaar een konijn kopen in de centrale dierenopvang Knaagspoor in Ridderkerk, wordt vooraf afgesproken dat ze goed voor het dier zullen zorgen. Ze krijgen ook te horen dat een controleur kan langskomen, zegt Hitzert. ,,We schatten sowieso in deze periode in of iemand echt een konijn wil hebben of er andere plannen mee heeft.''



In het verleden werden volgens de manager nog wel eens konijnen opgehaald omdat mensen nog een kerstbout zochten. ,,Nu willen we gewoon elk risico uitsluiten.’’ Zo vlak voor kerst worden volgens Hitzert in het Rijnmondgebied tussen de tien en twintig konijnen uit Knaagspoor aan een nieuw baasje gekoppeld.