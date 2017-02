Dijkhoff: Ik ga gewoon carnaval vieren, debat of niet

Dijkhoff noemt het een ‘misser’ dat het RTL-debat wordt uitgezonden op zondag 26 februari, als het carnavalsfeest hier in volle gang is. ,,Kan het ze niet schelen dat ze een paar miljoen potentiële kijkers en kiezers missen?", vraagt hij zich af.



De in Breda woonachtige staatssecretaris kijkt in ieder geval niet naar het debat. ,,Ze plannen maar raak, ik hos op de Grote Markt. Dat debat neem je dan gewoon op, dat is met die TV-kastjes van tegenwoordig simpel in te stellen.’’ Grappend: ,,Dan vier je carnaval, brak je uit en kijk je woensdag het debat terug. En als je dan toch steil achterover slaat van wat een lijsttrekker zegt, kun je ook meteen die haring naar binnen happen. Alaaf!’’, aldus Dijkhoff.



Ook CDA'ers Attje Kuiken en René Peters hebben aangegeven carnaval dit jaar niet over te zullen slaan. Een paar jaar geleden nam Dijkhoff al eens een clip op waarin hij carnaval viert op het Binnenhof.