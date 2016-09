Dijkhoff laat tbs-instelling Woenselse Poort onderzoeken

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg trok aan de bel. Zij zei verontruste signalen te krijgen over de instelling, die onderdeel is van de GGzE. ,,Als ik al die brieven lees denk ik: hier is echt iets aan de hand." Zo waren er dit jaar onder meer een dubbele zelfmoord met een binnengesmokkeld pistool, twee andere zelfmoorden en een poging daartoe.



Van Toorenburg kreeg brede steun voor haar roep om een debat met Dijkhoff over de Woenselse Poort. PvdA-Kamerlid Harm Brouwer sprak van 'ernstige misstanden'. VVD'er Foort van Oosten noemde de signalen 'zeer zorgelijk'. Lilian Helder (PVV) noemde het 'de hoogste tijd voor concrete maatregelen'. SP-Kamerlid Nine Kooiman toonde zich bezorgd over het welzijn van de medewerkers.



Binnensmokkelen van drugs

Naast de zelfmoorden maken (oud-)cliënten melding van het makkelijk binnensmokkelen van drugs en drank. Ook laken zij de gang van zaken in de kliniek, waar enkele tbs'ers de dienst zouden uitmaken. Recent werd een medewerkster ontslagen omdat zij een liefdesrelatie had aangeknoopt met een tbs-cliënt.



Joep Verbugt, voorzitter van de raad van bestuur van de GGzE, zegt dat de incidenten bij de Woenselse Poort zijn 'volle aandacht' hebben. ,,Een aantal suïcides op rij zette ons aan het denken: doen we wel voldoende? We werken sindsdien aan een verbeterplan. Daarbij kijken we onder meer naar het weren van drugs, wapens, de toegangscontrole en situaties rondom de suïcides."