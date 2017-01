Dijksma: gasbatenfonds voor windmolens is prima idee

,,Er moet komende jaren heel veel meer geld naar windparken en zonne-energie. Het lijkt me goed als we de gasopbrengsten voor een belangrijk deel daarvoor inzetten," vertelde Dijksma vanmiddag op Radio 1, waar zij geïnterviewd werd over haar poging van het Kabinet om de klimaatafspraken van Parijs snel te laten ratificeren. Gisteren keurde de Tweede Kamer het verdrag al goed, Dijksma's ambitie is om het vóór de verkiezingen ook door de Senaat te krijgen.



Volgens de staatssecretaris gaan de duurzaamheidsverplichtingen veel van Nederland vergen. ,,Komende jaren moeten we de afspraken in beleid omzetten en dat gaat veel meer betekenen dan menigeen nu denkt."



De gasbaten - dit jaar geraamd op 2,6 miljard euro - kunnen hierbij helpen, denkt Dijksma. Ze wijst op de enorme investeringen die nodig zijn. Onderzoeksbureau McKinsey becijferde die dit najaar op wel 200 miljard euro, nu Nederland zo achterloopt.



Volgens de staatssecretaris is daarom in een volgend Kabinet een speciaal ministerie voor duurzaamheid en energie nodig.



Trump

NAM-directeur Schotman pleitte dinsdag in het AD voor een met door de gasbaten gevuld fonds. ,,Het Kabinet moet meer haast maken met duurzaamheid," stelde hij. ,,Laten we de gasbaten, nu die nog in de miljarden lopen, deels gebruiken voor windparken en zonne-energie."



Dijksma sprak bij Stand.nl haar bezorgdheid uit over president Trump die de VS wil terugtrekken uit het Parijse klimaatverdrag. ,,Ik vind het heel ernstig wat er daar nu gebeurt. Dat gaat impact hebben. Tegelijk is de steun voor Parijs zo breed, dat zelfs Trump de trein die nu op stoom komt niet kan stoppen."