'Dijsselbloem respectloos met EU-parlement'

Rechter: Dordtse Dora heeft recht op duidelijkheid over hond Rex

13:07 De Dordtse Dora Rodic heeft recht op duidelijkheid over haar hond Rex. Dat zei de rechter vanochtend bij de rechtszaak in Den Haag. Rodic is naar de rechter gestapt, omdat de hond vorig jaar door justitie in beslag is genomen na een bijtincident en nu kwijt is.