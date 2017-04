Dijsselbloem vreest crisis door versoepeling regels financiële sector

De versoepeling van de regels voor de financiële sector die de nieuwe Amerikaanse regering wil doorvoeren is een gevaarlijk idee en zou kunnen leiden tot de volgende crisis. Dat stelde minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vandaag rond de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington.

,,De deregulering van de financiële sector is mijn grootste zorg'', zei de voorzitter van de eurogroep over de plannen van de Amerikaanse regering. Hij verwees daarbij naar de gunstige ontwikkeling van de Amerikaanse economie. ,,Er is het risico dat nieuwe bubbels ontstaan als je de financiële sector in zo'n klimaat weer de vrije hand geeft. Dan kan een nieuwe crisis zich voordoen.''

Bankenregels

De gematigde krachten rond de Amerikaanse president Donald Trump lijken binnen het Witte Huis aan invloed te winnen. Dat is gunstig op het gebied van handel, maar minder positief op het vlak van de bankenregels, stelt Dijsselbloem. ,,Het zijn veelal mensen met een achtergrond in het bedrijfsleven. Zij zijn gematigd op het gebied van handel, maar zijn wel erg vóór deregulering. Dat maakt me niet gerust op de uitkomst.''

Als leider van de eurogroep staan de IMF-meetings voor Dijsselbloem opnieuw grotendeels in het teken van Griekenland. Het IMF moet immers nog altijd besluiten of het een bijdrage levert aan het nieuwe steunpakket voor de Grieken. De minister is echter hoopvol dat hierover volgende maand een positief besluit kan worden genomen.