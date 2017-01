Dikke mistdeken zorgt voor fileleed

Schijnbaar uit het niets dreef vanmiddag een dikke mistdeken over. Onder meer over Rotterdam, wat vele mooie plaatjes opleverde. De stralende zon van de wintermorgen was in één klap verdwenen. ,,Het komt omdat de lucht heel vochtig is'', vertelt Ed Aldus, weerman van RTV Rijnmond.



,,Het heeft vannacht geregend en er is zelfs wat natte sneeuw gevallen. Ook ligt er ijs. Vanmorgen klaarde het op en werd het warmer, waardoor de mist ontstond. Hier in Barendrecht was dat al om tien uur zo. Ik keek naar links en zag echt de mist binnenrollen.''



Weggebruikers zullen er minder blij mee zijn. Rond 17.00 uur stond op de A9 en A10 rond Amsterdam vijftien kilometer file, zo meldt de Verkeers Informatie Dienst (VID) op Twitter. Rond 18.00 uur telden de monitoren in Noord-Holland 65 kilometer aan mistfile.



Rijkswaterstaat heeft vanwege de dichte mist een aantal spitsstroken afgesloten. Ook op de , A4, A7, A8 en A20 moet rekening gehouden worden met hinder en files. Op sommige plaatsen is het zicht slechts 50 tot 100 meter.