Dinnie (60) slaat tasjesdief van zich af

CZ gaat schulden overnemen van pro­bleem­ge­zin­nen

4:32 Een groot deel van de hulpverleners is in de toekomst overbodig. Door schulden over te nemen, denkt verzekeraar CZ miljoenen op de zorgkosten te kunnen besparen. Vanaf vandaag helpt het bedrijf 250 probleemgezinnen in Den Haag de regie in eigen hand te nemen.