Dinsdag begint zonovergoten en warme nazomer

We hebben de zwoele oudewijvenzomer volgens Wilfred Janssen van Weerplaza te danken aan oud-orkaan Gaston, die warme lucht naar ons land vervoert. Pas volgende week zondag wordt het mogelijk iets koeler.



De zwaarste buien van dit weekend zijn inmiddels naar Duitsland getrokken. Alleen in Limburg is er nog kans op onweer. In de rest van het land valt vandaag nog wel wat regen en met name aan de kust staat er veel wind (kracht 6-7). In het binnenland waait het minder hard.



Morgen is het wederom bewolkt en buiig, maar in de loop van de dag wordt het steeds droger in opmaat naar de nazomer. Die voelt lekker warm aan, want er staat weinig wind: na morgen neemt de kracht steeds meer af en de rest van de week blijft hij zwak tot matig (kracht 1 á 4).