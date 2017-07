Dinsdagse pindasoep

De Nederlandse ziekte, kent u die? Ronald Giphart krijgt er weer eens mee te maken in onze hofstad. Gelukkig is er ook pindasoep.



Een paar weken geleden liep ik in het centrum van Den Haag langs een restaurant waar ik weleens lunch. Het was pas half 12, maar daar had mijn maag geen boodschap aan. Harry Mulisch zei ooit dat je moet eten als je honger hebt. Op de deur zag ik een bordje dat het restaurant die dag was geopend van 11 tot 20 uur. Door de glazen pui zag ik koks bezig met hun mise-en-place, waarop de enzymen in mijn mond alvast aan een warming-up begonnen.



Toen ik de deur van het etablissement echter probeerde te openen, bleek deze op slot. Ik keek nogmaals naar het bordje met de toegangstijden en vermoedde dat er een fout in het spel was. Vriendelijk gebaarde ik naar een van de medewerkers dat de deur per abuis nog niet was ontgrendeld.



De man keek mij uitdrukkingsloos aan. Ik gebaarde lachend naar het bordje en naar mijn pols, waar geen horloge zat, maar daar wel had kunnen zitten. De kok haalde zijn schouders op en ging verder met zijn voorbereidingen.