Directeur met gezin veilig ondergebracht na schietincident Thialf

Afgelopen nacht is Jonker (51) geopereerd aan zijn hand. Jonker is geëmotioneerd door de gebeurtenissen en vol ongeloof over wat hem is overkomen.Hij zal nu in alle rust moeten herstellen.



Het bedrijf geeft ook dat het incident waarschijnlijk voortkomt uit een bedrijfsaankoop die een aantal jaren geleden is gedaan. Clafis sponsort de ploeg van onder anderen Jorrit Bergsma en Irene Schouten.



Op het parkeerterrein van Thialf kreeg Jonker een zakelijk conflict met een Friese ondernemer uit Sneek. Tijdens de verhitte discussie stapte de directeur in zijn auto en reed weg. Jonker zou op dat moment in zijn hand geschoten. Tijdens het rijden schampte hij een aantal auto's.



De politie kijkt nog altijd uit naar de verdachte. ,,We hebben gisteravond gezegd: meld je bij ons, want we weten wie je bent. Maar dat is nog niet gebeurd'', aldus een woordvoerster van de politie.