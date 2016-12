Directeur NS stunt op molen om windenergie te promoten

Vanaf 1 januari 2017 zullen de treinen van NS voor 100 procent op windstroom rijden. Om te demonstreren hoe krachtig windenergie eigenlijk is, hees de 62-jarige van Boxtel zich in pak in een tuigje aan een molenwiek, om vervolgens een heel rondje mee te draaien. ,,We gebruiken in Nederland al eeuwen de kracht van wind. Die kracht wilde ik zelf laten zien'', ligt Van Boxtel toe op de website van de NS. ,,Wist u dat een uur ronddraaien van een windmolen u van Utrecht naar Groningen brengt?'', zegt Van Boxtel in het filmpje.