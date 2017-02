Directeur: Pointe Blanche gevangenis Sint-Maarten zo lek als een mandje

's Nachts binnengesmokkeld

De directeur weet zeker dat een ‘georganiseerde groep bewakers’ de spullen ’s nachts de gevangenis binnensmokkelt. ,,Ik weet zeker dat het de nachtploeg is want er is weinig toezicht, er is minder security en ze nemen het risico. Ze moeten met een groepje zijn, dat is de enige verklaring die ik hiervoor kan vinden’’, aldus Rohan. Bij herhaaldelijke celdoorzoekingen vindt men niet één, maar meerdere toestellen.

Ook blijkt het, zo vertelt Rohan, niet heel lastig om uit Point Blanche te ontsnappen of een opstand te beginnen. Bewakers lopen groot risico. Sinds orkaan Gonzalo die in 2014 over het eiland raasde ontbreken hekken en delen van de bajesmuren. De schade is nooit meer hersteld. Ook de elektriciteitsvoorziening blijkt, bij stroomuitval op het eiland, niet optimaal. De noodgenerator is oud en regelmatig stuk.



Door chronisch personeelstekort is het volgens de gevangenisdirecteur ‘bijna onmogelijk’ de corruptie in Pointe Blanche effectief aan te pakken. De voortgangscommissie uit Nederland schreef 24 vernietigende rapporten over de situatie en dringt aan op verbetering. Justitieminister Raphael Boasman, die de gevangenis kort na zijn aantreden een van zijn prioriteiten noemde, wil niet reageren. Ondanks herhaalde verzoeken.