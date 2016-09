Directeur Stichting ALS veroordeeld tot jaar cel

Ook staat volgens de rechtbank vast dat N. als penningmeester van de stichting Vrienden van de Rudolf Steiner Kliniek daarna 143.000 euro achterover drukte. Dit om met een deel daarvan het financiële gat bij de stichting ALS weg te poetsen.Om de verduistering aan het zicht te onttrekken, leverde hij bij de accountant een valse leenovereenkomst in tussen hem en de stichting waar hij als penningmeester actief was.



Hij deed dit naar eigen zeggen in een poging om het financiële gat bij de Stichting ALS weer 'te dichten'.



Eerder gaf N. toe dat hij 92.000 euro uit de kas van Stichting ALS had gehaald en op zijn eigen rekening had gezet omdat hij in financiële problemen terecht was gekomen. De stichting ontsloeg de man en deed vervolgens aangifte.



Verduistering

De rechtbank rekende het N. zwaar aan dat hij geld van liefdadigheidsinstellingen heeft verduisterd 'en daar - ook toen er intern vragen kwamen - mee doorging'. N. begon in maart 2013 met het overmaken van geld van de stichting ALS naar zijn privérekening. Hij noemde dat 'interne boekingen'. Hoewel zijn eigen boekhouding er in juni al vragen over stelde, ging hij er tot december mee door. Volgens de rechtbank heeft N. behalve de financiële schade die hij heeft aangericht, ook het vertrouwen beschaamd dat hij genoot als bestuurder. 'Zijn optreden heeft geleid tot brede verontwaardiging in de samenleving, mogelijke imagoschade voor de stichtingen en als gevolg daarvan een risico op een terugloop in donaties'. In de positie die hij had moet N. 'zich daarvan bewust zijn geweest', concludeert de rechtbank.



Ice Bucket Challenge

De stichting zet zich in voor mensen met de spierziekte ALS. Ze kreeg in 2014 vooral veel aandacht (en geld) door de Ice Bucket Challenge waarbij mensen werden uitgedaagd een emmer ijswater over zich heen te gooien. Wie dat niet deed werd geacht een donatie te doen aan de stichting. Veel mensen deden beide en plaatsten hun ijskoude actie op sociale media.