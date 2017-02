'Dit drama was te voorkomen'

Is hij dan voorstander van een strengere keuring van oudere automobilisten? ,,Je kunt dit wettelijk niet goed regelen, de bureaucratie blijft. Nee, mensen zijn zelf verantwoordelijk. Als je ziet dat je vader of moeder te onzeker is in het verkeer, is het jouw taak in te grijpen en een serieus gesprek met ze te voeren. Dit drama had voorkomen kunnen worden als mensen niet onverschillig waren. Als mensen zien dat hun bejaarde ouders achter het stuur kruipen, terwijl dat eigenlijk niet meer verantwoord is. Want een auto kan dan een moordwapen worden."



Bas hoopt dat mensen zich aangesproken voelen en 'iets ondernemen'. "Ook als je iemand ziet klungelen op de weg: schrijf het kenteken op en geef het door aan de politie. Want dit probleem wordt met de vergrijzing groter. Door onverschilligheid is mijn gezin niet meer compleet."