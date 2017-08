Dit is de winnaar van onze schrijfwedstrijd

Beelden flitsen door mijn hoofd. Beelden van een zomer zo lang geleden. Het strand. De avondzon. We zijn met zijn drieën. We spelen stiekem in de duinen waar het niet mag. Waar nooit iemand komt, denken we. We doen verstoppertje. Volledig de tijd vergetend. Met verwaaide haren en rode wangen. Lachend achter elkaar aan rennend om duintopjes heen worstelen we in het mulle zand.



Plotseling is daar een kuil. Een smalle, diepe kuil. Vlak achter een hoge, pas opgegraven berg geel zand. Zij, die er met een hoge gil in valt. En dan die lawine. Haar gezicht dat snel onder het zand verdwijnt. Wij, die als versteend staan te kijken hoe snel het gat zich vult. Onze blikken die elkaar vangen, met ogen vol schrik en angst. We vallen op onze knieën en beginnen te graven. We grijpen paniekerig met onze handen in het zand op de plek waar we haar gezicht zagen verdwijnen. Gegil, geschreeuw, gehuil uit mijn eigen keel. Oerschreeuwen, vlak naast me. Opperste inspanning om bij ons vriendinnetje te komen, die nu geen lucht meer krijgt. Hoe meer we graven, hoe meer zand er over haar heen glijdt. Niemand die op ons gechreeuw afkomt. Niemand die ons komt helpen. Wat we ook doen, het helpt niet. Onze vriendin blijft begraven onder het losse zand. We voelen dat het zinloos is. We stoppen met graven. Hulpeloos.



Er is alleen nog maar stilte. We staren naar het zand. Een hele tijd. Tot we elkaar aankijken. Dan, alsof dat het enige is wat we nog kunnen doen, lopen we weg. Allebei een andere kant op.