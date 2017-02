Dit liedje maakt baby's blij

Dijkhoff: Ik ga gewoon carnaval vieren, debat of niet

11:04 Staatssecretaris Klaas Dijkhoff laat het RTL-Premiersdebat hem er niet van weerhouden om dit jaar carnaval te vieren. ,,Ik ben al een paar jaar geleden opgehouden me druk te maken over wat ze boven de sloot van carnaval vinden. Laat staan dat ik de illusie heb dat er rekening mee gehouden wordt’’, zegt hij in BN DeStem.