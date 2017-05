'Dit zijn de verzetsstrijders van nu'

HerdenkingHet mocht nóóit meer gebeuren, na 1945. Maar het gebeurde toch. Steeds weer. Op het Ereveld in Loenen spraken vluchtelingen van toen en nu over de bommen die hun leven een traumatische wending gaven.

,,Och, ik heb zo vaak aan mensen als jullie gedacht de afgelopen tijd", zegt Liane Bredée (84) uit Breda. ,,Ik zie in uw ogen dat u onze pijn begrijpt", antwoordt Johnny Dkdan (23), uit Aleppo. ,,Mensen als u geven mij de kracht om door te gaan."

Mijlenver liggen ze doorgaans uit elkaar, de werelden van Liane en Johnny. Een hoogbejaarde Hollandse dame achter een rollator en een jonge, christelijke Syrische vluchteling op hippe schoenen en met dito bril. Toch kwamen hun levens deze week bij elkaar, aan de rand van een oud graf op een ereveld vol gesneuvelden. Terwijl in hun hoofden de echo’s van duikende Stuka’s (Duitse jachtvliegtuigen) en inkomende granaten weerklonken, praatten ze samen zacht over hun gedeelde pijn. Johnny: ,,Als ik naar u kijk, zie ik mezelf in de toekomst."

Vlucht uit Breda

Lianne was zes jaar oud toen ze vluchtte uit Breda. Op 12 mei 1940 wordt de stad geëvacueerd uit angst voor de naderende Duitse troepen. Een lang lint van duizenden Bredanaars trekt te voet richting België. Onderweg worden ze beschoten door Duitse Stuka’s. Zeker veertig mensen komen om. ,,Ik zie mezelf er nog lopen", zegt Liane. Daar doen de inmiddels bijna 77 verstreken jaren niets aan af. ,,We hadden alles achter ons gelaten, de Stuka’s scheurden over. Alles is ineens onzeker."

Johnny was 21 jaar oud toen hij vluchtte uit Aleppo. De tweede stad van Syrië waar iedereen elkaar bestreed en niemand zijn leven meer zeker was. Waar regeringstroepen en Russen bommen op de ene helft van de stad gooiden en rebellen en jihadisten granaten terugschoten naar de andere kant. ,,En iedereen zei dat wij, christenen, niet bij hen hoorden. We waren zo bang, we konden niet blijven." Johnny ging en kwam in Nederland uit.

Volledig scherm Syrische vluchteling Johnny Dkdan legt bloemen bij een graf van een jong slachtoffer van de Vlucht van Breda. © Koen Verheijden Samen staan ze nu op een druilerige middag in mei naast een graf van een van de slachtoffers van de Vlucht van Breda, een jongen van vijf jaar. Zojuist zijn alle 3900 Nederlandse oorlogsslachtoffers die hier op het Ereveld Loenen begraven liggen, herdacht met de Last Post en een minuut stilte.

Controversieel

Voor het eerst waren bij die herdenking ‘nieuwe’ vluchtelingen uitgenodigd. De organisatie wist dat dat controversieel was, wist dat ieder jaar onder een vergrootglas ligt wie er herdenken en herdacht worden op 4 mei. ,,De vluchtelingen van nu, zijn de verzetstrijders van toen. Het zijn mensen die zich niet wilden conformeren aan de machthebbers in hun land. Ook nu zijn er Anne Franks en Soldaten van Oranje", vindt Nathalie Toisuta, coördinator van de herdenking op het Ereveld.

Volledig scherm Grafsteen van een onbekende Nederlander op het Nationaal Ereveld Loenen bij de graven van oorlogsslachtoffers. © ANP Ook bij VluchtelingenWerk moesten ze, vanwege die gevoeligheid, even nadenken over het verzoek of zij vluchtelingen kende die wilde komen. ,,Maar omdat de nabestaanden van de mensen die hier begraven liggen, zelf aangaven dat ze graag met vluchtelingen in gesprek wilden, hebben we meegedaan. Zij vinden dat we moeten blijven praten over oorlog en vrede waar dan ook ter wereld", zegt woordvoerster Saskia Bolt.

Kans op een nieuw leven

Zainab Osman vluchtte 23 jaar geleden als jong meisje voor de burgeroorlog in Ethiopië. Nu werkt ze al jaren in Nederland in de zorg. En houdt ze een speech tijdens de herdenking op het Ereveld. ,,Ik wil een stem zijn voor iedereen die nu op de vlucht is voor oorlog. Voor iedereen die een deur zoekt die open gaat en toegang geeft tot een veilige plek", zegt ze, geëmotioneerd, tegen honderden aanwezigen. ,,Nederland gaf mij de kans op een nieuw leven. Ik herdenk de mensen die hier liggen begraven, maar ook mijn broer, mijn neven, mijn buurvrouw, die de oorlog in Ethiopië niet overleefden, die geen nieuwe kans kregen."

Prikkeldraad

Na de herdenking spreekt Zainab met Cissy Le Griep (78). Haar vader Jan Le Griep was in de oorlog leider van een verzetsgroep, werd verraden en in 1942 geëxecuteerd. Hij ligt begraven op het Ereveld. ,,Ik was pas 3 jaar, maar het is een pijn en gemis dat nooit meer overgaat." Net zoals Zainab nog pijn voelt over haar gesneuvelde broer. Op dagen als deze volgt Cissy met extra verbazing het nieuws. ,,Na de oorlog zeiden we: deze ellende nooit weer! Maar het is nog steeds overal oorlog. En zie wat we nu doen: we houden de vluchtelingen met prikkeldraad tegen aan de grenzen van Europa."