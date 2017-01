Docenten en leerlingen Heerlen bedreigd na zelfmoord scholier (15)

Waarmee wordt gedreigd en hoe de bedreigingen zijn geuit, maakt de politie niet bekend. Wellicht wordt er meer duidelijk gegeven in een persconferentie die de gemeente en school vanavond om 19.00 uur organiseren.



Volgens een politiewoordvoerder wordt uit emotie van alles geroepen. Het condoleanceregister dat gisteren is geopend door de school wordt overstelpt met reacties uit het hele land. ‘Jullie moeten je diep schamen, scholieren en school’, ‘Hoe kon dit?’ of ‘Pesters van Tharukshan: schaam je diep! Aan de school: Dit had voorkomen kunnen worden’.



De politie kijkt of er grenzen overschreden worden bij de bedreigingen die zijn geuit, maar volgens een woordvoerder is het nog te vroeg om te zeggen of dat ook daadwerkelijk is gebeurd.