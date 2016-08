Dochter na inbraak: Mijn vader heeft een heldendaad verricht

Op de eerste verdieping lagen de bewoner en zijn dochter te slapen toen de dief zaterdagochtend rond 06.30 uur het huis binnendrong. Daar sloeg hij zijn slag en nam hij onder meer laptops, gereedschap, een camera, jassen en de fiets van de dochter mee.



,,Ik schrok wakker omdat ik de schuurdeur hoorde'', zegt de bewoner, die liever niet met zijn naam in de krant wil. ,,Ik heb geen moment geaarzeld en heb in mijn onderbroek de fiets gepakt en ben achter hem aan gegaan. Na een korte worsteling zette hij het op een lopen. Hij moest door sloten en tuinen in zijn poging om me af te schudden. Ik moest zelfs even een voorbijganger vragen of hij een man in een wit t-shirt gezien had. Uiteindelijk was ik hem weer op het spoor en kon ik hem samen met de politie te pakken krijgen. Gelukkig hadden de buren de agenten ingeschakeld.''



Na een zoektocht langs de route die tijdens de achtervolging werd afgelegd, werd de buit naast een kerkje aan het einde van de straat teruggevonden. De dader is volgens de bewoner een man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een bekende van de politie. ,,Hij veroorzaakt wel vaker overlast. Nu zit hij gelukkig vast. 'Deze mensen veranderen niet meer', hoorde ik van de politie.''