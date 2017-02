Dode in uitgebrande auto is drugsverdachte Leon V.

De sectie op het lichaam vond afgelopen middag plaats. Volgens een politiewoordvoerder waren er genoeg gegevens beschikbaar om vast te stellen dat het inderdaad om de 44-jarige Leon V. ging.



Erg schokkend

Geoffrey Woodrow, de advocaat van Leon V., noemt de dood van zijn cliënt 'erg schokkend' en vindt het 'in en in triest'. Woodrow en de familie van V. hebben alleen te horen gekregen dat het honderd procent zeker is dat hij de dode man in het uitgebrande busje was. Over de doodsoorzaak zijn verder geen mededelingen gedaan.



Volgens de woordvoerder van de politie zijn er momenteel zo'n 30 rechercheurs en andere medewerkers betrokken bij het onderzoek. ,,Dat betekent niet dat dit zo blijft. Dit geldt voor de opstartfase van het onderzoek", aldus de woordvoerder.



Drugszaak

Een rechtszaak tegen vijf verdachten in de grote drugszaak Trefpunt werd gisteren nog aangehouden omdat twee van de vijf verdachten, waaronder Leon V., niet kwamen niet opdagen. V. werd verdacht van betrokkenheid bij een drugslab. Hij runde het autobedrijf waar op 4 april van het vorig jaar een drugslaboratorium werd aangetroffen.



Tijdens Operatie Trefpunt viel de politie het feestverhuurbedrijf Party King en 123 andere panden in het Brabantse Best binnen. Party King bleek een trefpunt van drugscriminelen te zijn. Meerdere drugslabs werden opgerold en 56 mensen werden gearresteerd.