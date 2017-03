‘Dodelijk ongeval mortier in Mali lag niet aan de jongens’

Het dodelijk ongeval in Mali waarbij de twee militairen Kevin Roggeveld en Henry Hoving omkwamen, blijkt te zijn veroorzaakt door een technisch mankement aan het mortier.

Dat hebben de nabestaanden onlangs te horen gekregen op een bijeenkomst op de kazerne in Assen waar de militairen waren gelegerd. De soldaten uit Winschoten en Groningen kwamen vorig jaar juli om tijdens een schietoefening in de stad Kidal in Mali waar werd geoefend met draagbare mortiergranaten.

De nabestaanden hebben te horen gekregen dat een fout in het ontstekingsmechanisme heeft gefaald. Daardoor ontplofte de granaat in de lanceerpijp. Hoving en Roggeveld kwamen daarbij om het leven, een derde militair raakte zwaar gewond. Hij blijkt het ongeluk te hebben gefilmd om de oefening later te kunnen evalueren.

Het nieuws dat het ongeluk door een technisch mankement is veroorzaakt is een grote opluchting voor partner Jennifer Schouten van Henry. ,,Het is fijn om te horen dat het niet aan de jongens heeft gelegen,’’ zegt ze. Tegelijkertijd maakt het haar ook boos. ,,Waarom moest dit bij Henry en Kevin gebeuren?’’

Perfectionistisch

Schouten heeft er zelf nooit aan getwijfeld dat de militairen zelf onzorgvuldig zijn geweest. ,,Henry was zo perfectionistisch. Het moest wel een technisch mankement zijn geweest.’’

De uitkomst van het technisch onderzoek maakt het verlies draaglijker, maar niet minder. Nog elke dag denkt Schouten aan haar grote liefde waarmee ze samen oud wilde worden en waarmee ze één dochtertje kreeg. Na deze missie zou Henry het rustiger aan gaan doen. Even geen uitzendingen meer. Ze hadden verhuisplannen. Dachten aan trouwen. Een tweede kind. ,,Ik mis een belangrijk deel uit mijn leven. En mijn dochter van bijna drie heeft geen vader meer.’’