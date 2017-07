Doei en bedankt, lieve juf!

Juist die persoonlijke briefjes doen meesters en juffen smelten. Maar daar laten de meeste ouders het niet bij. Ze kopen van alles om de leraren te bedanken. Douchegel, bodylotion, bloemen, maar vooral veel, héél veel chocolade. ,,Ik had eens een collega die geen chocola lustte. Die had aardig wat uit te delen'', zegt Annemieke den Hoed, groep 4 juf op de PCB Meester Lalleman in Moordrecht, lachend. Geen chocolaatjes, maar een blik vol snoepjes kreeg ze gisteren van de 8-jarige Jannefien Verkiel. Want, zo schrijft het meisje in het bijbehorende gedichtje, dan kan haar áller-allerbeste juf uitdelen.



Juffen krijgen kettinkjes met persoonlijke teksten, zelf geregen kralenarmbanden met het woord 'superjuf' en sleutelhangers van strijkkralen. ,,Deze week kreeg ik felroze nagellak van een meisje, omdat ik die bij haar zo mooi vond staan'', vertelt Kelly Bakker, juf van groep 5 op de Sint Janschool in Amsterdam. ,,Die cadeautjes die iets persoonlijks laten zien van mij of een leerling, vind ik het leukst.''



Veel leraren hebben thuis een kastje, plankje of doos waar ze de mooiste briefjes of cadeaus bewaren. Voor Agathe Vermeulen, juf van groep 8 op het Noorderlicht in Goes, is het een briefje van Michelle. Ze schreef: 'Eerst von ik taal stom maar nu niet meer! Je was heel goed in taalles geven! En leuk dat we daarbij ook verhaaltjes mochten schrijven! Topjuf!' De juf zelf daarover: ,,Wat zij schreef, raakte me. Dat is wat ik probeer: lessen leuker maken tijdens het leren. Supergaaf toch als een leerling dit aan je schrijft?''