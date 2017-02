Donita (9) zoekt nier voor mama: Verdriet dat niemand ziet

,,Een nier voor mijn mama'', zegt het meisje dichtend in een filmpje. ,,Dat doet mij veel verdriet. Al is er niemand die dat aan mij ziet. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Nog steeds komen we niet vooruit.''



De noodkreet wordt volop gedeeld, maar nog zonder succes. Het is moeilijk voor moeder Cindy Schaerlackens (41) om haar dochter zo te zien. ,,Ze is er zo mee bezig. Ze heeft onlangs haar spreekbeurt gedaan over niertransplantatie en maakt nu weer een werkstuk over donor zijn.''



De zoektocht naar een donornier is nog niet zo makkelijk, want de Bredase heeft bloedgroep 0 positief met veel antistoffen. Dat komt omdat ze al eerder de donornier en -alvleesklier heeft afgestoten. ,,Het moet dus de perfecte match zijn."