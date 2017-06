Donorkinderen krijgen inzage in dossiers spermadokter Karbaat

Volgens het ministerie van Volksgezondheid was er veel tijd nodig om het archief onder te brengen. Stichting Donorkind vroeg de afgelopen jaren tevergeefs om openstelling. ,,Eindelijk. Hier wachten we al jaren op”, zegt voorzitter Ties van der Meer. ,,Ik vind het heel erg dat donorkinderen al zo lang in de kou staan.’’



Directeur Karbaat sjoemelde met donorzaad en gegevens. Ook verwekte hij tenminste 19 donorkinderen met zijn eigen zaad, bleek onlangs uit een dna-match met een wettige zoon van de arts.



Onderzoekers hebben grote twijfels bij de betrouwbaarheid van het archief. Ze noemen de administratie ‘slordig en onnauwkeurig’. ,,Ons totaalbeeld is dat er een soort administratie is gedaan door een amateur die niet begrijpt hoe belangrijk deze documenten kunnen zijn voor nakomelingen, patiënten en donoren.’’ Daarom raden ze donorkinderen af de dossier in te zien. ,,Twijfels zullen in dat geval eerder toenemen, dan de gehoopte zekerheid.’’